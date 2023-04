Mon amie la terre

" La Terre et le Soleil sont les meilleurs amis du monde. Chaque jour, la Terre tourne sur elle-même. Chaque jour, le Soleil lui sourit". Il lui raconte avec des yeux d'enfant tout ce qu'il voit de là-haut : un hippopotame qui barbote dans une rivière scintillante, un paresseux endormi dans la forêt tropicale, une immense baleine bleue qui parcourt les océans, des icebergs et des ours blancs... Cet album magnifiquement illustré par Jane Cabrera a été réalisé en collaboration avec EarthDay. org (Le jour de la Terre). Il invite les jeunes enfants et leurs parents à découvrir les merveilles de la Terre, au travers des yeux de son ami le Soleil. A la fin du livre, une double-page s'ouvre en 4 pages panoramiques pour sensibiliser les jeunes enfants aux enjeux de l'écologie.