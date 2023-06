Fermé pour l'hiver

Un cambrioleur cagoulé est retrouvé assassiné dans un chalet du comté de Vestfold, au sud de la Norvège. William Wisting, inspecteur de la police criminelle de Larvik, une ville moyenne située à une centaine de kilomètres d'Oslo, est chargé de l'enquête. Très vite, la situation se complique. Le propriétaire du chalet, un célèbre présentateur de télévision, reste étrangement injoignable. Un homme mystérieux agresse Wisting en pleine nuit et lui vole sa voiture alors qu'il quitte la scène du crime. Pire, le cadavre du cambrioleur est dérobé à la morgue avant d'avoir pu être autopsié et l'incendie d'un appartement détruit des indices essentiels à l'investigation. Pour corser le tout, la propre fille de Wisting se voit mêlée à l'enquête quand elle découvre un second corps à la dérive dans une barque. Et pendant ce temps, des oiseaux morts tombent du ciel comme des mouches, dans ce comté bien tranquille...