On se casse ! Les meilleurs spots à Madrid

Les meilleurs spots de Madrid 100 % locaux, 100 % renversants, sélectionnés par de jeunes expats passionnés par leur ville. Le Palais royal et la Plaza Mayor, la Puerta del Sol et le quartier Malasana, l'immeuble des télécommunications ou le parc du Retiro : ça, a priori, vous vous y attendez. Mais avez-vous vibré au son du flamenco, pris le vermouth du dimanche au marché San Fernando, vu Madrid à 360° au Faro de Moncloa, exploré la jungle d'Atocha, survolé la ville à bord des télécabines ? C'est bien ce qu'on pensait. Dans ce petit livre, vous trouverez exactement ce que vous cherchiez sans le savoir. Les meilleurs mercados pour acheter les produits gourmands, les adresses où déguster les meilleures tapas, les plus beaux rooftops, les meilleurs lieux pour écouter du live rock ou de l'électro, les boutiques des créateurs madrilènes, sans oublier le top des endroits instagrammables... Découvrez la capitale espagnole comme si vous y viviez !