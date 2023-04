C'est un demi-siècle raconté en images. L'actualité de ces dernières décennies capturée et mise en scène dans les photographies choisies par Libération. Libé va avoir 50 ans. 50 ans que le journal fondé par Serge July raconte, accompagne et bouscule son époque. De la Une affiche au portrait de dernière page, la photographie irrigue le quotidien, comme aucun autre. On retrouvera Dans 50 ans dans l'oeil de Libé, reportages inédits, images de légendes, portraits commandés par le journal. Des trésors, qui nous permettent de revivre l'histoire immédiate. Comme si on y était. Des grands noms (comme Henri Cartier Bresson, Raymond Depardon ou William Klein) aux collectifs les plus récents, ils ont couvert pour le journal les élections présidentielles comme les révoltes de la rue, les guerres, comme le festival de Cannes. Les soubresauts du monde et ce qui, parfois, en fait, la poésie.