Sami et Julie. 100 Jeux de vacances pour s'éveiller et s'amuser. J'entre en Petite Section

100 Jeux de vacances pour s'amuser avec Sami et Julie ! Retrouvez Sami et Julie dans ce grand cahier spécial jeux d'été qui fera le bonheur des jeunes vacanciers : Plus de 100 jeux variés et richement illustrés : jeux de mots (mots codés, phrases mystères, mots fléchés, mots croisés...), jeux de maths et de logique (coloriages magiques, points à relier, suites logiques, pyramides mathématiques, jeux d'addition, de soustraction et de multiplication...), jeux des différences, labyrinthes, sudokus, charades... , et aussi jeux d'anglais ! Des jeux à la fois ludiques et éducatifs, qui stimulent le sens de l'observation, la réflexion et la concentration, et qui font réviser tout en s'amusant. Des doubles pages à thème qui raviront les enfants de 8-9 ans : l'espace, les records des animaux, l'antiquité, la nature, les chateaux hantés... Toutes les solutions en fin d'ouvrage.