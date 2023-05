Je n'ai plus peur du noir

Lucien a peur du noir. Tous les enfants ont des peurs, petites ou grandes, et c'est bien normal. Mais, parfois, ces peurs les paralysent. C'est le cas de Lucien : au moment d'aller au lit, c'est la panique. Il a peur d'être seul dans le noir de sa chambre, d'entendre des bruits étranges et de voir des formes effrayantes. Avec l'aide de Léon Papillon, et de ses astuces inspirées des TCC, Lucien apprend à comprendre sa peur, à la contenir et à réévaluer le danger que le noir lui inspire. Il peut ainsi reprendre progressivement une vie sereine. Une nouvelle collection pour aider les enfants à reprendre le contrôle sur leurs phobies, avec des astuces inspirées des thérapies cognito-comportementales (TCC). Dans chaque livre, un enfant se retrouve confronté à une peur qui le paralyse, mais finit toujours par reprendre le dessus grâce aux conseils et astuces de Léon Papillon, la mascotte TCC de la collection. Des histoires conçues et rédigées par le Dr Anne Casteu, thérapeute pour enfants depuis 30 ans qui s'inspire des TCC pour les aider. Un encadré final donne des clefs de compréhension et d'accompagnement aux parents.