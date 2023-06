Le festin des loups. Collabos, profiteurs et opportunistes

Pour certains Français, la défaite de juin 1940 fut une "divine surprise" . Poussés sur le chemin de la compromission avec l'occupant par des motivations aussi diverses que la conviction politique ou le simple opportunisme, ces hommes et ces femmes ont écrit l'une des pages les plus honteuses et controversées de notre histoire. Parmi eux, Jacques Doriot, un ancien communiste qui combattait sous l'uniforme allemand ; Jean de Mayol de Lupé, un évêque royaliste ; Marcel Petiot, un médecin psychopathe pseudo-résistant profitant de la détresse des Juifs pour les faire disparaître... En faisant le pari de la collaboration, chacun à leur manière, ils ont profité du chaos né de la guerre. A travers ces quatorze portraits au scalpel, David Alliot revisite ces années sombres, qui ne l'ont pas été pour tous.