Le vélo volant

Notre petit bonhomme tout en rondeurs continue de grandir et de dépasser ses peurs auprès de ses parents. Sur le porte-bagages du vélo de maman, on découvre le monde autrement et on éprouve la vitesse avec beaucoup d'excitation. Tout est possible, comme décoller tel un avion du haut de la côte où la route semble se terminer. Entre expérience concrète du quotidien et invitation au voyage imaginaire, Krocui nous fait rire en fin observateur des enfants. Une série attachante, où les illustrations originales servent de véritables histoires pour les tout-petits.