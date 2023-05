Star Wars-Verse. Dark Vador

Découvrez les différentes facettes du méchant le plus célèbre du 7e Art et d'une des icônes de la pop culture : Dark Vador ! Le Seigneur Noir des Sith inaugure cette nouvelle collection d'anthologies à petit prix. Fort du succès de la collection Marvel-Verse, Panini Comics a étendu le concept à Star Wars. Chaque album se focalise sur un personnage en présentant une sélection de récits, dans un album souple à petit prix. Et bien évidemment, on ne pouvait étrenner cette nouvelle gamme sans avoir pour invité d'honneur le personnage le plus populaire de l'univers Star Wars, du 7e Art, de la pop culture...