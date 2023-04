Revue internationale des études du développement N° 251/2023-1 : Pétropolitiques aux Suds

En considérant le pétrole comme un fait social total, ce dossier thématique étudie ce que le pétrole fait aux pays pétroliers des suds, en Afrique et Amérique latine, selon trois axes de réflexion : la soutenabilité des modèles politiques, économiques et sociaux des pays producteurs et exportateurs, les savoirs spécifiques développés dans et par ces pays, et la transformation des territoires, luttes sociales et politiques qui découlent de la dépendance économique à une énergie fossile.