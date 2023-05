Thor & Loki : Blood Brothers

On le sait, Loki est le demi-frère maléfique du valeureux Thor, celui qui manigance dans l'ombre pour semer le trouble et la discorde... mais a-t-on déjà écouté le point de vue du Dieu de la Malice ? Découvrez la mythologie asgardienne au travers du regard de son personnage le plus ambigu. On découvre que les dieux ne sont pas si bienveillants et que la cruauté n'est pas toujours le fait de Loki ! Bien avant que Kieron Gillen ne fasse de Loki l'anti-héros qu'il est devenu aujourd'hui, Robert Rodi a été le premier à montrer de l'empathie pour l'anarchiste asgardien. Alors que la saison 2 de la série Loki arrive bientôt sur Disney+, nous vous proposons cette surprenante saga dans une prestigieuse édition en grand format, donnant toute la place aux superbe peintures d'Esad Ribic.