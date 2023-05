Je suis Loki

Demi-frère de Thor, adopté par Odin, Loki est aussi le fils de Laufey, le Roi des Géants des Glaces. Il a été un vilain, il a été un héros, il a été le pire ennemi des Avengers mais aussi celui qui a provoqué leur naissance. Il a été le Dieu du Mal, puis de la Malice, puis des Histoires. C'est sans doute l'un des personnages les plus ambivalents de l'univers Marvel et l'un des plus passionnants aussi ! La popularité de Loki n'a fait que croître au cours des années, en particulier depuis son apparition au cinéma sous les traits de Tom Hiddleston et son évolution dans les comics que l'on doit à Kieron Gillen et à d'autres artistes. Ils en ont fait un personnage plus positif qu'à l'origine. Cette anthologie retrace la carrière surprenante de cet être à part dans l'écurie Marvel, juste à temps pour la sortie de la saison 2 de la série Disney+ !