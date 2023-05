Silver Surfer L'intégrale : 1988

Le Silver Surfer a retrouvé l'espace et il s'est rapproché de la flamboyante Nova, qui sert de héraut à Galactus. Mais la faim ronge le Dévoreur de mondes qui semble envisager de mettre à son menu les Doyens de l'Univers ! Le Surfer se trouve aussi totalement démuni lorsque Jane Richards est possédée par la Pierre de l'Ame. Il n'est pas le seul, le Fantastiques ne savent pas non plus quoi faire ! La sortie de cet album réjouira les fans d'aventures cosmiques ! Cette période appréciée des aventures du Silver Surfer n'avait jusqu'alors jamais été publiée que dans le petit format de Nova, leur réédition est donc un événement à ne pas manquer.