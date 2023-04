Rulantica Tome 2 : La conspiration des dieux

Trop occupée à préparer son futur rôle de gardienne de la Source et à suivre assidûment son entraînement à la magie de glace, Finja n'a pas une seule minute à consacrer à son frère jumeau, Mats, qui se sent délaissé. Mais un drame bien plus grave se prépare : les dieux décident de ramener à la vie Bölvun, le terrifiant serpent marin. Après un si long sommeil, le monstre légendaire est assoiffé de vengeance, et sa cible n'est autre que la ville de Rulantica et ses habitants. S'ils veulent être épargnés et sauver Rulantica de la ruine, les jumeaux devront dépasser leurs différences et unir leurs forces...