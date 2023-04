Dans la boue des images

Attentif aux matériaux du monde, se tenant au plus proche de la terre - du sol, ce grand impensé qui forme pourtant, avec ses strates, ses profondeurs, ses failles et ses accidents, la pellicule sensible du monde que nous habitons -, ce livre se situe au point de jonction de la théorie du cinéma et des humanités écologiques. Il propose de revisiter la question de la figuration au cinéma à partir du matériau qui offre à cette opération esthétique ses configurations premières : la boue. Au passage, se nourrissant des apports des sciences qui investissent le sol, notamment la géologie et la pédologie, il appelle à renouveler la pensée des images par l’effort d’une écologie des images - entendre par là la préoccupation de l’analyste d’images pour la manière dont la ?gure fait milieu.