Le défi ! 150 quiz et jeux de culture générale pour toute la famille

150 questions pour tester votre culture générale ! Saurez-vous relever le défi ? Dans ce cahier de jeux pour l'été, Paul met ses lecteurs et ses fans au défi : sauront-ils répondre aux 150 quiz et jeux concoctés pour eux ? Organisé en 6 grandes parties, le cahier fait le tour des thématiques chères à Paul qui sont aussi des incontournables de la culture générale : - grandes figures de l'histoire ; - inventions et grandes découvertes ; - incroyables records ; - crimes et mystères ; - langues et littérature ; - défis pour la planète. A travers des jeux variés (mots croisés, vrai-faux, chercher l'intrus, quiz, etc.) et des anecdotes insolites, WikiPaul offre à son public un moment aussi divertissant qu'instructif. A propos de l'auteur Paul El Kharrat s'est fait connaître du grand public grâce à son parcours exceptionnel dans l'émission Les Douze Coups de midi. De cette expérience, il a tiré son autobiographie à succès Ma 153e victoire. Passionné de culture générale et d'histoire, il est également l'auteur de Crimes et mystères de Paris.