Ballet mental

Quelqu'un a dit qu'ils quitteraient Odessa, et quelqu'un a dit qu'ils la bombarderaient. J'ai souvent entendu : "Eh bien, les banlieues seront certainement bombardées". Je ne voulais pas y croire. Mon papa, mes animaux, mes amis... Ils sont là-bas en banlieue ! C'est ce que je craignais le plus. Je voulais une chose : que tous mes proches survivent et rentrent chez eux comme si rien n'était arrivé