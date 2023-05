L'alliance de fer Tome 2 : La martyre

Les temps changent pour Alwyn Scribe. L'ancien hors-la-loi est devenu un maître-espion et un fervent défenseur de dame Evadine Courlain, la femme autour de laquelle se sont rassemblés des milliers de fanatiques galvanisés par ses visions apocalyptiques. Mais tout le monde n'apprécie pas la gloire grandissante d'Evadine, et lorsque des émeutes secouent le royaume, la Couronne comme l'Alliance cherchent à l'utiliser à leurs propres fins. Envoyé dans le duché d'Alundia pour mater une rébellion, Alwyn doit mettre ses anciens talents au service de sa nouvelle cause. Des secrets oubliés sont révélés lorsque la guerre éclate, une guerre qui doit décider du sort du royaume d'Albermaine et - peut-être - prévenir la prophétie annonçant l'avènement du Second Fléau... " Ryan nous démontre une nouvelle fois son talent pour la Fantasy épique. Sa prose évocatrice met en valeur cette intrigue captivante et pleine de rebondissements. " Publishers Weekly " Un maître conteur. " Mark Lawrence " Ryan au sommet de sa forme. De la Fantasy trépidante et brutale, des personnages mémorables et une intrigue pleine de mystère et de suspense. " Grimdark Magazine