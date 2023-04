Ce matin avec Dieu. Tome 2

"La Bible rapporte les pensées et les expériences d'hommes qui ont exercé le pouvoir, de poètes, de mères de famille, de médecins, de prophètes, d'étudiants et d'hommes d'affaires, etc. , alors qu'ils découvraient au fur et à mesure de leur vie quelle relation Dieu voulait établir avec eux. Mais la Bible ne parle pas seulement des autres ; elle parle aussi de vous. Vous trouverez dans ces pages le reflet de vos propres conflits et débats intellectuels, émotionnels et sociaux. " Ce matin avec Dieu vous invite à prendre le temps de lire la Bible chaque jour, pour mieux en comprendre le sens pour votre vie. En suivant les quatre volumes vous pourrez lire la Bible en 5 ans. Cette série est adaptée à ceux qui ne savent pas par où commencer et qui hésitent à lire la Bible par eux-mêmes, mais aussi à ceux qui la lisent depuis longtemps et qui pourront en approfondir leur compréhension. Des questions accompagnent la lecture biblique sans donner de réponses (méthode inductive), pour que chacun puisse découvrir le texte à son rythme et en retirer quelque chose pour sa vie personnelle. Une invitation à redécouvrir chaque matin combien les paroles de la Bible sont précieuses pour notre vie ! Livres bibliques parcourus dans le volume 1 A. T. : Lévitique, Nombres, Deutéronome, Juges, 1 Samuel, Psaumes 30-41, Proverbes, Michée. N. T. : Marc, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Hébreux, 1 Pierre.