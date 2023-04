Corse Balagne. 30 belles balades, autour de Cavi et l'Ile-Rousse, 4e édition

Calvi - L'Ile-Rousse - Galeria - Vallée du Fango - Vallée du Regino - Tartagine - Belgodere - Losari - Revellata - Ostriconi... Entre le golfe de Porto et le désert des Agriates, explorez la Balagne avec 30 balades à faire en famille ou entre amis. Découvrez les plus beaux sites de la région : plages aux eaux turquoise, villages perchés, vues sur les plus hauts sommets de Corse. L'application mobile vous suit sur le chemin. SURVOLEZ les balades en 3D ECOUTEZ les chants d'oiseaux GEOLOCALISEZ votre position