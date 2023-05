Défendre l'arabité au IXe siècle. Al-Gahiz et Ibn Qutayba : deux prosateurs aux prises avec la Su'ubiyya

L'étude des oeuvres d'al-???i? (mort en 255/869) et Ibn Qutayba (mort en 276/889) permet de cerner le thème de la Šu??biyya, en mettant l'accent sur le mythe des Arabes de la période antéislamique et en participant à la construction identitaire de l'individu musulman au sein d'un véritable projet politico-idéologique. Tout en revenant sur le thème de la Šu??biyya, l'auteur met ici l'accent sur le patrimoine culturel de la ??hiliyya à travers le mythe des Arabes de la période antéislamique, de l'adab anti-Šu??biyya. L'étude des oeuvres majeures de deux auteurs arabes prolixes du IIIe/Xe siècle, al-???i? (mort en 255/869) et Ibn Qutayba (mort en 276/889), permet de mettre en évidence le changement de paradigme dans leur approche respective de l'arabité, via des modalités argumentatives cherchant à influencer le regard sur les Arabes et les ?a?am (non-Arabes) de leur époque. Revisiter les écrits de ces deux grands polygraphes permet de dévoiler les mécanismes d'une pensée participant à la construction identitaire de l'individu musulman et d'étudier les éléments discursifs et les formes de récit permettant cette réorientation du sens de l'" arabité " en faveur d'une communauté musulmane unifiée et forte. Repenser ainsi la Šu??biyya, c'est en remodeler la vision par un contre-discours (anti-Šu??biyya) en vue de l'inscrire dans une perspective politique au service d'une communauté consolidée et débarrassée des maux générés par les revendications d'appartenance à une ethnie ou à un clan différent.