Klaw Tome 1 : Eveil

Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini traîne un lourd secret : quand il est menacé, il lui arrive de se transformer en homme-tigre, pour un résultat sanglant... Mais rien n'est avéré, et le jeune homme ignore qu'en réalité, si tous le craignent, c'est parce que son père est l'un des plus gros mafieux de la ville. Il lui reste beaucoup à apprendre sur sa "Famiglia" , et sur Dan, son mystérieux garde du corps... "Un mix graphique de manga et de comic. Une bombe ! " 20 Minutes