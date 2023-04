Nantes en quelques jours. Avec 1 Plan détachable

Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Nantes en quelques jours. Un guide tout en couleurs, concis et complet pour découvrir Nantes. Tous les principaux sites décryptés : le château des Ducs de Bretagne, l'île de Nantes avec les Machines de l'île, les parcours d'art contemporain dans la ville, le jardin des Plantes et les créations de Claude Ponti... Un découpage de la ville en quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables à visiter et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, ou faire du shopping. Des promenades commentées et des sections ciblées (les sorties avec les enfants, le spectacle vivant, la vie nocturne...). Des focus sur les créateurs nantais (mode), les bonnes tables et les jeunes chefs installés dans la ville, les balades fluviales, l'art et l'architecture contemporaine, les parades urbaines et les festivals de rue, la musique et les cafés-concerts. Un plan détachable avec tous les sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.