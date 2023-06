Nantes Métropole... à pied. réf P441

28 randonnées nantaises pour découvrir la métropole sous un autre angle, celui de l'estuaire, du patrimoine et de l'art insolite. Des curiosités se trouvent dans la ville de Nantes et tout autour, comme le grand éléphant mécanique se déplaçant sur l'île des machines ou la maison dans la Loire à Couëron. Ce topoguide sera aussi l'occasion pour le randonneur de marcher parmi les 23 communes de la métropole ou encore le long de l'Erdre et du lac de Grand-Lieu.