L'homme qui rêvait dans une langue inconnue

Dans les années 1950, dans un petit village des Vosges, Marc Liblin, un enfant de six ans, est hanté par des rêves dans lesquels on lui enseigne une langue inconnue. Devenu adulte, il fait la rencontre de Meretuini, une femme qui parle ce dialecte oublié : le rapa, la langue des indigènes qui peuplaient l'île de Rapa Iti. Cette île, l'une des plus isolées au monde et située au sud de l'archipel des Australes, est la soeur de l'île de Pâques. Marc Liblin y vécut du début des années 1980 jusqu'à sa mort en 1998, mû par une quête : comprendre l'origine de ses rêves...