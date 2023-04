Une grand-mère pincée, une grand-mère farfelue. Les mercredis de Léo ne sont pas de tout repos ! Léonore est en CM2. Elle passe tous ses mercredis après-midi chez ses grands-mères. Les mercredis impairs chez Mamie-Do, sa grand-mère si sérieuse et attachée aux bonnes manières, chez qui on fait de la broderie et qu'il faut vouvoyer. Les mercredis pairs chez Mamie-Mi, sa grand-mère si fantasque et si drôle, qui habite dans une roulotte et jure comme un charretier. Mais ce jour-là, un mercredi pair, c'est le chauffeur de Mamie-Do qui vient chercher Léo...