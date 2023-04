Renée Vivien, une femme de lettres entre deux siècles (1877-1909)

D'une vie courte mais riche et agitée, Renée Vivien a su faire une aventure littéraire et une quête poétique. Issu de la journée d'étude organisée à Paris en 2009 pour commémorer le centenaire de sa mort, ce volume le prouve, qui explore et revisite de multiples aspects de son oeuvre, poésie et prose confondues : la question du genre, l'humour, les jeux avec la fiction, la place du platonisme et de la spiritualité, la relecture de Sappho. Depuis sa disparition en 1909, la postérité de Vivien s'est déclinée au pluriel, confirmant sa légitimité - et sa marginalité - dans les lettres françaises. La poétesse demeure plus largement une icône, une figure emblématique du saphisme dont la sépulture fait l'objet d'un culte discret mais vivace. Derrière l'image séduisante bien que mortifère de la muse 1900, la modernité de sa plume et de ses choix ne laisse pas de surprendre. Son oeuvre a repris le chemin des éditeurs, les études vivieniennes connaissent un nouvel essor attesté par la variété des contributions recueillies dans cet ouvrage. Celui-ci comporte d'abondantes annexes reproduisant des pièces rares ou inédites, lettres, photos, critiques et autres documents personnels destinés à enrichir l'exploration d'une figure littéraire singulière.