Poétiques et poésie de l’insecte

Ce volume étudie les représentations de l'insecte en tant qu'élément poétique, de la poésie de la Grèce et de la Chine antiques à la poésie contemporaine, en France, en Espagne, dans la poésie anglophone et germanophone, dans la poésie scientifique comme dans la littérature de jeunesse. Comme image de l'altérité, l'insecte apparaît comme un élément révélant le mystère d'une vie qui, d'ordinaire, échappe à la perception. L'infinie diversité des insectes peut servir de support imaginaire et symbolique, avec des intentions tantôt moralisatrices et parfois même théologiques, tantôt simplement plaisantes ou érotiques. Les poèmes évoqués ici illustrent aussi les connaissances scientifiques et les méthodes d'observation du monde naturel. Dans la mesure où la petitesse de l'insecte alimente une poétique de la précision et du détail, toutes les contributions de ce volume révèlent une poétique du minuscule dont les caractéristiques principales se retrouvent d'un poète à l'autre et permettent de s'affranchir de ce que Hofmannsthal appelle le "regard simplificateur de l'habitude" .