Ecrire l’oralité créole. Etude du répertoire de Félix Modock (1885-1942), conteur antillais

Lors de son voyage dans l'archipel caribéen en 1924, en vue de l'élaboration de son recueil : Folk-Lore of the Antilles, French and English, la folkloriste américaine Elsie Clews Parsons rencontre Félix Modock. Cet étrange petit planteur en marge de sa société s'avère être un conteur prolifique qui participe à son projet de revalorisation des cultures noires. Alphabétisé, il fixe lui-même à l'écrit une grande partie des trente-neuf contes créolophones qu'il lui confie. Par son geste scripturaire, le conteur-écrivant introduit dans le champ littéraire antillais un répertoire autologographique, oeuvre originale qui invite à repenser l'oralité créole et son interprète, le conteur, dont le rôle dans les processus de création est réhabilité.