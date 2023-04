Lac Majeur, lac d'Orta, lac de Côme, lac d'Iséo, lac de Garde, lac de Lugano (Suisse), Bergame, Brescia et Vérone, villas et jardins sublimes, friture de petits poissons des lacs et raviolis bergamasques, terrasses à fleur d'eau, randonnées littorales ou en montagne : suivez le guide ! - Des cartes grand format dépliables par ville et par région- Les incontournables, visites et bonnes adresses et plages localisés sur les cartes- Des randonnées et des activités pour découvrir les lacs autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure des Lacs italiens !