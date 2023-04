Le Dogme Tome 2 : Blackbird

Après les évènements survenus à Lazarus, Kanda espérait, un peu naïvement, pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche en compagnie de son ancien dog préféré, de son lapin et de nouveaux animaux rescapés (un mini-cochon, un mouton péteur et un rat solitaire). Avec le Dogme derrière eux, ce n'était après tout pas si utopiste, ni trop demandé. Du moins, jusqu'à l'arrivée d'un certain Johnny B. Goode à quelques mètres de leur jardin. Johnny est non seulement un sorcier, mais un agent du Dogme de surcroît ! Une position délicate qui n'est pas sans émouvoir Viggo. Kanda le sait, son homme est bien trop altruiste pour résister à l'envie d'aider Johnny. D'autant que le dossier Blackbird sur lequel il enquête a un léger goût d'ennuis qui se profilent...