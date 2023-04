Les mots de silence

"Pourquoi la poésie ? Pour attendre la fin du monde. La poésie est une manière d'exister, un mode d'existence, une façon d'habiter la vie de manière désincarcérée. Certains la considèrent comme affaire inutile et marginale, préoccupation de rêveur déconnecté, mais c'est probablement aussi faire l'expérience du chaos : c'est-à-dire habiter les béances et les failles du monde, pour explorer les siennes et tisser autre chose. La séquence actuelle de notre histoire humaine engendre un espace poétique étendu... un état poétique qui en serait plutôt "l'écho le plus juste et le plus nécessaire". Lieu de recomposition d'un monde grignoté de part en part avec la main du Capital et les dents du Colonial."