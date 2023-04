C'est moi d'abord ! Mon carnet d'égoïsme bienveillant

Depuis l'enfance, les enfants (et surtout les petites filles) sont éduqués dans le respect des besoins des autres, voire de négation de leurs propres besoins, dans une certaine forme d'obligation d'altruisme et d'effacement de ce qu'ils sont au profit des autres. Si l'altruisme et la générosité restent des valeurs indispensables à la bonne marche de la société, il n'en demeure pas moins que chez certains adultes, cette injonction a été poussée à son paroxysme. Cela engendre : - une méconnaissance de leur personnalité et de leur mode de fonctionnement, - une dévalorisation destructrice, - une focalisation excessive sur les besoins des autres au détriment des leurs, - une tendance à attirer des individus toxiques - des difficultés à surmonter les échecs - une absence de reconnaissance de leurs capacités à entreprendre et à se créer une vie épanouissante. Dans un avion, l'hôtesse nous rappelle qu'en cas de danger, il est nécessaire de placer le masque à oxygène d'abord sur soi et ensuite sur nos proches. En effet, comment pourrions-nous aider les autres si nous n'avons plus assez d'air pour respirer ? Il s'agit donc d'inverser la tendance, de s'autoriser à passer en premier, de s'accorder les soins de premiers secours, ce minimum syndical à notre bien-être, sans en avoir honte, sans se juger, sans se reprocher d'être égoïste. L'égoïsme est souvent utilisé comme synonyme de l'individualisme, du nombrilisme, du narcissisme. Il n'existe pas d'équivalent à cet égoïsme sain, salutaire, et même sanitaire dont nous avons tous besoin et que j'aime résumer ainsi : " Moi d'abord ". A moi, d'abord, de prendre du temps pour moi, pour décider de ma vie, pour reconnaitre mes qualités, pour soigner mes blessures, pour oser et pour entreprendre.