Mes remèdes phyto. Troubles digestifs, rhumes, fatigue... Un bible pour se soigner au quotidien grâce aux remèdes naturels

Le livre de la série culte du podcast Métamorphose ! Plus qu'une " médecine par les plantes ", la phytothérapie clinique est une discipline qui prend en compte le terrain global de chaque individu, ne se limitant pas à des symptômes. Grâce à ce livre, Anne Ghesquière et le Dr Charrié, avec la collaboration d'Alix Lefief-Delcourt, rendent accessible au grand public tous les secrets de cette discipline. Après avoir découvert les bases de la santé au naturel, les lecteurs pourront se référer aisément à des fiches très pratiques faisant le tour des maux et pathologies les plus courants. Voué à partager ce qui fait le succès des podcasts, ce livre a été conçu dans une approche à la fois experte, vivante, chaleureuse et incarnée. Cas cliniques, questions-réponses, témoignages, zooms, listes d'essentiels, trousses de secours, conseils de précaution... tous les ingrédients sont réunis pour prendre soin de notre santé et appliquer les cures et traitements préventifs les plus adaptés !