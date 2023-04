Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux (et de crottes de chien)

Parce qu'elle a cédé aux sirènes d'une publicité invasive, Lisa se retrouve inscrite au séminaire " Le chemin du bonheur " qui lui promet la quiétude, la félicité et la réalisation de ses rêves les plus audacieux. Lisa n'en demande pas tant. Elle aimerait simplement reprendre pied dans sa vie, se débarrasser de cette fatigue permanente et se sentir enfin heureuse. Pour Carla, sa nouvelle coach en ligne, le défi se relève pas à pas. Et les obstacles sur le chemin sont autant d'opportunité d'avancer. Lisa se plie aux instructions du séminaire et introduit dans sa vie de tout petits changements... qui mis bout à bout vont bouleverser sa vie. Après avoir (entre autres et dans le désordre) trompé son mari, changé de carrière, découvert qu'une sex tape d'elle circule sur le web et couru un marathon, Emma aura à faire des choix. Au moment du bilan, saura-t-elle ne pas perdre de vue l'essentiel ?