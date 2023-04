La méthode pour recruter les meilleurs

L'équation la plus puissante du business est simple : réussir, c'est d'abord recruter les meilleurs. Les startups l'ont intégrée, attirant les profils les plus brillants dans un contexte extrêmement concurrentiel. Antoine Freysz propose une méthodologie claire et éprouvée pour réussir ses recrutements. S'appuyant sur plus de 200 recrutements effectués, il donne les clés pour convaincre un profil à potentiel d'accepter un rendez-vous, évaluer efficacement les candidats en un temps raisonnable, faire travailler les candidats sur des cas concrets, sélectionner les meilleurs profils, mener les entretiens, ou encore négocier la proposition finale.