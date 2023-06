Madere en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir l'île de Madère En quelques jours Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour un séjour de courte durée sur l'île portugaise de Madère. Tous les principaux sites décryptés : la vieille ville de Funchal, la colline de Monte qui surplombe Funchal, les parcs et les jardins botaniques, les quintas (demeures madériennes des XVIIe et XVIIIe siècles), la Levada do Caldeirão Verde... Un chapitre consacré à la randonnée le long des Levadas, un étonnant réseau de canaux qui permet de parcourir tout l'intérieur de cette île montagneuse. Un découpage de l'île par grande zone (le sud balnéaire, le nord sauvage, l'intérieur à découvrir à pied) avec des focus sur les sites incontournables, une suggestion d'itinéraire et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de parcours et d'itinéraires thématiques, à pied ou en voiture : circuit dans l'est de Madère en voiture (à travers des paysages spectaculaires), promenade sur le front de mer de Funchal... Une section dédiée à Porto Santo, avec des infos pratiques pour organiser une escapade sur cette île, et une présentation de ses principaux sites et atouts. Une sélection de plages, de villages de pêcheurs, de jardins, de caves (pour tout savoir sur le fameux vin de Madère)... De nombreuses cartes et un plan détachable de l'île avec les principaux sites.