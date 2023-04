Choeur de femmes

Etes-vous prête pour un voyage au coeur de votre féminin ? Connectez-vous à votre féminité sacrée grâce aux 31 cartes de ce magnifique coffret. Chacune d'elle représente un archétype ou un sym-bole du féminin et propose les pierres (en méditation olfactive ou en tisane), les plantes, les élixirs, les huiles essentielles et le rituel magique pour vous accompagner dans votre cheminement intérieur. En suivant les guidances du livre de 160 pages tout en couleurs, vous vous mettez à l'écoute de vos ressentis et vous vous connectez à l'énergie des autres femmes, dans un élan de sororité collectif et bien-veillant. Cet oracle est l'outil idéal pour animer des cercles de femme et participer à la guérison du féminin blessé en chacune d'elles.