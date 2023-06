L'Oracle de Vaiana

Cet oracle présente 44 cartes qui vous transmettent la force mystique et sacrée de l'eau. Ces lieux honorent Vaiana, la matrice de l'eau. En tirant les cartes, un processus de guérison s'opèrera en vous. Vous êtes invité à un magnifique voyage à travers les cinq archipels polynésiens français, à la découverte de votre eau. Comprendre ses messages vous aidera à vous libérer de ce qui vous encombre et à percer les mystères de l'Univers. Ce coffret contient 44 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement de 216 pages tout en couleurs et un sac en coton pour protéger vos cartes.