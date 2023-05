Tout le CE1

Tout savoir en CE1 pour comprendre et progresser dans toutes les matières : français, mathématiques, anglais, histoire, géographie, EMC, sciences. Conforme aux programmes de l'Education Nationale, le cahier est rédigé par des enseignants. Avec des leçons visuelles, des conseils de méthode, des quiz, des exercices et tous les corrigés. Pour les parents, un guide spécial pour aider votre enfant à s'épanouir à l'école et vous permettre de l'accompagner dans ses apprentissages. Un site d'entrainement en accès gratuit sur www. hatier-entrainement. com pour réviser autrement avec des exercices interactifs, des dictées audio, des podcasts d'anglais.