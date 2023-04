No Limit. Le trail en harmonie

Eric Orton, rendu célèbre par Christopher McDougall dans le best-seller Born to run, partage dans ce livre très pratique de précieux programmes illustrés par des photos et des graphiques, qui raviront les passionnés de trail et de course à pied. Un véritable manuel de l'endurance. Eric Orton est connu pour ses performances de coureur et ses programmes d'entraînement physique qu'il a élevés au rang de philosophie appliquée à la course à pied. Ancien directeur du Centre des sciences de la santé de l'université du Colorado, il explore les champs du possible du corps humain qu'il croit infinis. En véritable coach, il sait tirer le meilleur de chacun.