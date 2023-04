Dans la peau du psy. Plongez dans l'expérience singulière d'un psychothérapeute humaniste

Dans la peau d'un psy... C'est l'expérience que l'auteur nous propose à travers la divulgation d'extraits de séances singulières, vécues, en les commentant aves authenticité et vulnérabilité. L' homme (après un moment, droit dans mes yeux) : Moi les psys, j'y ai jamais cru, j'ai pas confiance, je trouve que c'est de la m. A ce moment-là j'ai conscience de les avoir perdus et, comme je n'avais plus rien à perdre, j'ai soudainement gagné confiance. Moi (décidé) : Ouais, ben, je vous comprends. Y'a même une partie de moi qui est d'accord avec vous. Moi aussi je trouve que parfois une thérapie peut aggraver les difficultés, que certains psys sont dangereux et nocifs, que nous sommes des humains et donc que nous faisons des erreurs, parfois graves. On sait que le facteur le plus déterminant pour la réussite d'une thérapie, c'est le feeling entre thérapeute et patient. Si vous avez pas le feeling, ça n'a pas de sens d'être ici. L' homme (a décroisé les bras, me regarde toujours droit dans les yeux, les yeux plus ouverts) : J'ai jamais entendu un psy parler comme ça. Vous me donnez envie de rester.