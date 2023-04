Le corps est-il un paysage habité ? Existe-t-il un paysage qui corresponde au corps que l'on habite ? En incarnant la falaise, de ses effondrements à ses plis et ses replis, de sa force verticale à ses failles et ses effondrements, l'auteur interroge la possibilité d'habiter et de dire encore le monde. Cette Terre qui nous porte et se désagrège, dans une perte progressive de repères, nous permet-elle d'accoucher encore de mots ? Entre mythologie, biologie cellulaire et géologie, toutes espèces côtoyées et confondantes, c'est tout un corpus de mondes convoqués qui entrent en résonance. Falaise au ventre ou la mutation d'un monde, d'un corps, d'une langue pour rester vivants. Maud Thiria est parisienne mais lien avec la Normandie. Il y aura une exposition au manoir du Tourp avec la photographe autour du livre.