La merveilleuse histoire de Marseille

L'Histoire comme un conte L'objectif de cette collection est de ré-enchanter l'histoire, la raconter comme on raconte un roman. Des ouvrages courts et illustrés qui s'adressent au plus grand nombre, dans le sens noble du terme. Il nous est impossible de raconter toute la longue histoire de Marseille. Il va falloir chausser des bottes de sept lieues pour enjamber les siècles dans les dimensions modestes de cet ouvrage et se restreindre à l'histoire attestée par l'Histoire. Il y a déjà suffisamment à faire ! Pour ceux qui seraient offusqués par le qualificatif " merveilleuse " accolé au nom de cette cité pleine de bruit et de fureur, sans cesse en révolte contre le pouvoir central, farouche défenseuse de ses libertés, cent fois détruite pour mieux renaître de ses cendres, précisons que le mot vient de l'italien meraviglia, qui peut s'entendre comme " plein de mystères, de surprises et d'étonnements ". Sur ce plan-là, Marseille a de quoi rassasier les plus affamés.