Le lac de nulle part

Trig et Al, fre?re et soeur jumeaux, n'ont plus de contact avec leur pe?re depuis des anne?es. Et voila? que celui-ci re?apparai?t en re?clamant "une dernie?re aventure" ensemble : un mois a? sillonner en canoe? un de?dale de lacs du Canada. A? la fois excite?s a? l'ide?e de retrouver la complicite? de leur enfance et intrigue?s par ces soudaines retrouvailles, les jumeaux acceptent le de?fi. Mais de?s le de?part, un malaise s'installe : leur pe?re a e?trangement mal pre?pare? l'expe?dition, qui s'annonce pourtant pe?rilleuse. Alors qu'ils s'enfoncent dans la nature sauvage, le comportement de leur pe?re les e?tonne de plus en plus.