Coucou Lion

Un tout-carton avec des tirettes, des volets à manipuler et un miroir ! Coucou, le crocodile ! Et la tortue ! Coucou... toi ! Pousse, tourne, tire et fais glisser les volets et joue à cache-cache ! 9 titres sont déjà disponibles dans cette collection : Coucou Poussin, Coucou Bisous, Coucou Lune, Coucou Ours, Coucou Pomme, Coucou Ferme, Coucou Soleil, Coucou Citrouille, Coucou Bébé.