Petit précis de culture bullshit

" Le bullshit c'est de l'art, celui de faire de la mousse mais sans savon ". " Le bullshit c'est de l'art, celui de faire de la mousse mais sans savon, la créativité qui prend appui sur le néant pour aboutir à quelque chose. Des réunions, des jobs qui se créent. Des vies qui basculent... Le bullshit c'est une culture. Avec sa gastronomie. Avec ses classiques ; de littérature, de théâtre, de cinéma. Avec son patriotisme, et ses héros... qui forgent notre storytelling national si ancré... dans le métaverse. En tant que professeur, Académicien ès-bullshit, j'ai builduppé ce "petit précis', ce booklet afin que vous savouriez quelques-uns de ces éléments fondateurs. Faites-y du self-leanring, du quick-picking et devenez vous-même un bullshiter (si ce n'est déjà le cas) ou excellez en la matière ! " Signé : Jean-Bill Duval, professeur de franglais moderne, docteur ès Innovation en culture bullshit Karim Duval découvre le théâtre et écrit ses premiers sketchs en 2008, alors qu'il est encore ingénieur à Sophia-Antipolis (il est diplômé de l'Ecole Centrale Paris). Rapidement il remporte de nombreux prix dans des festivals d'humour de renom, puis décide en 2012 de se consacrer pleinement à sa passion : la scène. Son spectacle "Melting Pot", est une réussite avec plus de 1 000 représentations (dont 200 au Point Virgule à Paris) aux quatre coins de la France et au-delà : entre autres, Nouméa, Montréal, le "Marrakech du Rire"... Son spectacle actuel "Y', est consacré à la génération Y, connaît un succès grandissant partout en France. Au-delà de la scène, Karim Duval est également très présent sur Youtube. Un peu à contre-courant, il dépeint et bouscule le monde professionnel et celui des startups à travers ses vidéos à la fois drôles et porteuses d'un message de fond, fidèles à sa devise : "une personne qui rit est une personne qui a compris".