La prisonnière du désert

Texas, quelques années après la guerre de Sécession. L'éloignement de l'armée et l'absence des Rangers ont rendu isolé et dangereux ce vaste territoire. Henry Edwards, éleveur, vit dans un petit ranch avec sa femme, ses fils et ses deux filles, Lucy et Debbie. Une troupe de Comanches les attaque et les massacre tous, sauf Lucy et Debbie, qu'ils enlèvent. Durant plus de cinq ans Amos, le frère d'Henry, et son neveu Martin mènent une traque implacable. Très vite, Lucy est découverte morte ; désormais, les deux hommes craignent de retrouver une Debbie devenue étrangère à son monde. Entre faux espoirs et violentes désillusions, cette quête éprouvante laissera de douloureux stigmates...