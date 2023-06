Le secret d'un ambulancier - L'espoir du Dr Morgan

Série "Père et fils" - Tomes 1 & 2 / 2 Père et fils, ils sont des étrangers l'un pour l'autre... jusqu'à ce que l'amour les réunisse ! Le secret d'un ambulancier, Alison Roberts Le premier jour de Brianna en tant qu'ambulancière urgentiste est chargé d'émotion. Non seulement elle intervient sur une situation dangereuse, mais surtout elle doit faire équipe avec un homme qu'elle pensait ne jamais revoir. Quel choc de retrouver Jonathan Morgan ! Bien qu'elle ne l'ait pas croisé en sept ans, jamais Brianna n'a oublié le sourire de Jonathan - le même que celui de leur enfant... L'espoir du Dr Morgan, Alison Roberts Chirurgien pédiatrique, le Dr Anthony Morgan répare le coeur de ses petits patients, sans avoir jamais été capable de panser ses propres blessures. Fâché avec son fils, Jonathan, depuis de nombreuses années, il nourrit le secret espoir d'une réconciliation familiale. Un rêve que l'infirmière Elsie pourrait l'aider à réaliser, en lui présentant le petit-fils qu'ils ont en commun !