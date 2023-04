Une autorité ferme mais bienveillante, la clé pour une famille zen et épanouie ! La collection de cahiers parentalité soutenue par Agathe Lecaron, de l'émission Les Maternelles, revue avec une nouvelle charte graphique. Véritable phénomène de société, l'autorité bienveillante est une méthode d'éducation basée sur l'empathie et le respect des besoins de l'enfant. Elle s'oppose à toute forme de violence et vise à créer une relation de confiance entre l'enfant et le parent. Le but est que l'enfant puisse se sentir écouté tout en comprenant les consignes de sécurité et de vie en société. La meilleure façon de s'épanouir pleinement dans un cadre rassurant. Au programme de Mon P'tit cahier Autorité bienveillante : Comprendre ce qu'est l'autorité : les idées reçues sur l'autorité et les règles, les 5 bonnes raisons d'instaurer des règles, les 3 règles d'or pour une relation parent-enfant qui fonctionne, mettre en place un cadre rassurant pour faciliter le respect des règles, les to-do lists pour comprendre les besoins (physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi, de réalisation de soi) de son enfant, des tips pour l'aider à comprendre les consignes selon son âge. Accompagner les émotions de son enfant : aider son enfant à mieux vivre ses émotions afin qu'il puisse respecter les règles, le programme pour l'aider à gérer ses émotions, les 5 idées reçues pour mieux comprendre sa frustration et les bons réflexes pour l'accompagner face à sa frustration. Les bons réflexes en cas de crise : un jeu pour mieux comprendre les réactions de son enfant et distinguer émotion et comportement, des solutions anticrises adaptées à chaque situation, les 10 clés bienveillantes pour contenir les débordements émotionnels et la réparation au lieu de la punition. Prendre du recul sur son rôle de parent : son autoportrait de parent (autoritaire, permissif, équitable, surprotecteur, perfectionniste, détendu), les 4 règles d'or pour renforcer son autorité, les 8 outils pour rester zen face à son enfant et un programme pour éviter le burn-out parental.